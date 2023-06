Matrei: In zwei Wochen soll Rettungsplan greifen

Die finanzielle Rettung der wegen eines Schuldenstandes von über 35 Millionen Euro gegen die drohende Insolvenz kämpfenden Gemeinde Matrei in Osttirol nimmt weiter konkrete Formen an. Mittlerweile stimmten laut Bürgermeister Raimund Steiner bereits 110 von 115 Gläubigern dem vergangene Woche von Land und Gemeinde vorgelegten Tilgungsplan zu. „Sie haben die Zustimmungserklärung unterschrieben“, sagte er am Freitag zur APA. Endgültigen Vollzug erwartete er in rund zwei Wochen.