Liebesg´schichten und Heiratssachen

Und so lässt der ORF ab Montag das Sternenzelt wieder hell leuchten: Das Erfolgsformat mit seinen Jahr für Jahr astronomisch hohen Quoten (bis zu einer Million Zuschauer trotz hochsommerlicher Temperaturen) startet um 20.15 Uhr in ORF 2 in die nunmehr 27. Staffel. 54 Singles im Alter von 24 bis 88 Jahren wollen über Horowitz’ televisionäre Vermittlung der Liebe eine neue Chance geben.