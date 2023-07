Überflutung und Eisfahrbahn auf der Fernpassstraße

Uferstraße am Kaunertaler Gletscher gesperrt

Aufgrund „akuter Hangrutschgefahr“ ist die Uferstraße West am Gepatsch-Stausee am Kaunertaler Gletscher gesperrt worden. Basis der Entscheidung sei ein aktuelles geologisches Gutachten, hieß es seitens der Kaunertaler Gletscherbahnen in einer Aussendung am Dienstag.