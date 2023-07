UEFA schließt Osasuna aus - Klub zieht vor Gericht

Die UEFA wolle in den kommenden Tagen mitteilen, warum auch der Einspruch abgelehnt worden sei, hieß es in der Mitteilung. Osasuna beklagte, die am vergangenen Freitag vorgelegten Argumente seien nicht berücksichtigt worden. Der Club verwies darauf, dass ihn die spanische Justiz in dem Strafprozess 2020 als „Opfer“ der Machenschaften einiger Funktionäre bezeichnet habe.