Wein wird Urlaubern viel wichtiger als Radfahren

Dreh mit Ofczarek

Zu vinophilen Höhenflügen startet die Herbstkampagne Teil 2 mit Nicholas Ofczarek, Schauspieler und Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Gedreht wird im Seewinkel, in Mörbisch, bei der Donatuskapelle in Neckenmarkt und in Schlaining.