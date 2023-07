Affäre mit Krankenschwester - Patient verstorben

Kein Rettungswagen, Kollegin kam nachsehen

Just die Krankenschwester hätte jedoch wissen müssen, wie man in solch einer Situation handelt, war sie doch selbst auf der Nierenstation tätig, wo sie „Patient A“ rund ein Jahr zuvor kennengelernt hatte. Am Tag des Vorfalls erhielt die eben besagte Kollegin kurz vor Mitternacht einen Anruf der Krankenschwester, die „weinte und verzweifelt um Hilfe bat, während sie versuchte zu erklären, dass jemand gestorben war“.