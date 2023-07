Einbrecher wurde auf Flucht von Auto angefahren

Ein 38-Jähriger und ein 43-Jähriger, beide aus Ungarn, brachen am Sonntag gegen 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus eines 52-Jährigen in Marchtrenk ein. Womit sie nicht rechneten: Als der Hausbesitzer ein Geräusch hörte, ging er ins Wohnzimmer, wo er auf die beiden Einbrecher traf. Die beiden ergriffen sofort zu Fuß durch den Garten die Flucht. Dabei erfasste den 43-Jährigen unmittelbar vor dem Wohnhaus ein Pkw, der genau in diesem Moment dort vorbeifuhr.