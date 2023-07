Otto und seine Friesenjungs beehren das Nova Rock

Seinen bislang größten Hit feierte Otto erst vor wenigen Wochen. Die deutschen Rapper Ski Aggu und Joost haben sich 30 Jahre nach dem Original bei Ottos „Friesenjung“ bedient und gesampelt und damit die Charts in Deutschland aufgerollt. „Mit meinen ganzen LPs war ich immer in den Charts“, verriet Waalkes der „Bild“, „aber mit einer Single noch nie“. Via TikTok und Spotify-Playlists hat sich Otto nun unbewusst einer weiteren neuen Generation vorgestellt.