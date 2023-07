Wofür Gasser und Sigl am Wörthersee posierten

Am 7. und 8. Juli gehen die Scheinwerfer für die größte und längste „Starnacht am Wörthersee“ aller Zeiten im ORF an. Mit drei Stunden Livesendung werden in der Klagenfurter Ostbucht neue Maßstäbe gesetzt. Und hier kommt unser Duo ins Spiel. Denn „Bergdoktor“ Hans Sigl führt durch die Show mit dem Star-Ensemble freilich gemeinsam mit Kollegin Barbara Schöneberger. Doch ein eigenes Kapitel ist Land und Leuten gewidmet, was auch der Grund dafür war, dass Anna Gasser ins Spiel kam.