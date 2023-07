Mordalarm in Wien ++ Mehr Geld für Gesundheit

Im Bereich Thaliastraße in der Nähe des Brunnenmarkts in Wien soll es heute Montag zu einer schrecklichen Bluttat gekommen sein. Und: Die Regierung aus ÖVP und Grünen will für die Bereiche Gesundheit und Pflege in den nächsten fünf Jahren zehn Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Montag, den 3. Juli, mit Jürgen Winterleitner.