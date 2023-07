Kontrollamt übt heftige Kritik am Brucknerhaus

Dieses Mal hat der taufrische Bericht des Kontrollamts, der sich der wirtschaftlichen Gebarung der LIVA in den Geschäftsjahren 2017 bis 2022 widmete, lediglich 86 Seiten, die aber mit ihren 35 Empfehlungen nicht weniger brisant erscheinen.So sieht das Amt die wirtschaftliche Zukunft des städtischen Unternehmens als gefährdet an. Es macht dies wie schon vor sieben Jahren erneut am Brucknerhaus fest. Die nackten Zahlen bekräftigen diese Einschätzung auf den ersten Blick durchaus. Denn seit 2017 hat sich das Betriebsergebnis im Berichtszeitraum um 60 Prozent verschlechtert.