Stargast hatte bei Ehrung alle Hände voll zu tun

Alle Hände voll zu tun hatte Stargast Rene Aufhauser am Montag Abend, als im Casino Salzburg alle „Krone“-Sieger der abgelaufenen Saison im Fußball-Unterhaus geehrt wurden. Allen voran der Gewinner der Schussstiefel-Wertung Josip Brkic vom FC Zell am See und Goalie Franz Höll, unser „Unbezwingbarer“ von Meister Abtenau.