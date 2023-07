Eleganz & Extravaganz: VIPs strahlten in Weiß

Thomas Kraml hat wieder Großes auf die Beine gestellt: Mit Feuerwerk, einer tollen Show und feierlustigen Promis ging der Sommernachtsball 2023 über die Bühne. Welcher Schauspieler sogar den Gang in die Damenabteilung wagen musste und hierbei in den Übergrößen stöberte, nur um das perfekte Hemd zu finden? Warum betont Lucas Fendrich energisch, dass Missy May nicht richtig über sein Outfit informiert ist? Alle Antworten und Eindrücke von einer rauschenden Ballnacht sehen Sie im Video!