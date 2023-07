Ray Dalton erobert die Welt mit Hits und Sympathie

Fast am Druck zerschellt

„,Don’t Worry‘ hat mich noch einmal runtergezogen. Ich hatte die fixe Einbildung, dass jeder weitere Song so groß und erfolgreich wie dieser werden müsste. Natürlich ist das Blödsinn, aber diesen Druck hatte ich jahrelang im Nacken gespürt. Ich war mit nichts zufrieden und habe immer alles in die Tonne gekippt. Mein damaliges Management hat lange auf mich eingeredet, dass ich den Gang über diese Brücke wagen und einfach Lieder veröffentlichen müsse. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und es dann einfach gemacht. Von dort weg ging es wieder bergauf und diese Leichtigkeit schlägt sich heute auch in meinen Songs nieder.“ Quasi mit Einbruch der Pandemie kam Daltons Karriere so richtig ins Rollen. „In My Bones“, „Manila“ mit seinem Kumpel Alvaro Soler oder die Corona-Durchhaltehymne „The Best Is Yet To Come“ eroberten die Charts und Playlists.