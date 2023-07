Huber: „Das Ende ist extrem schade“

…Nordische Kombi: Seit über 100 Jahren olympisch, ist die Königsdisziplin der Nordischen akut vom Aus bedroht. Bei den Spielen unter den fünf Ringen in Mailand dürfen nur mehr 36 Athleten bei 18 teilnehmenden Nationen am Start stehen – davor waren’s 55. Heißt: Kaliber wie Norwegen, Deutschland und auch Österreich stellen nur mehr zwei Sportler, könnten aber wohl doppelt so viele mit Medaillenchancen im Aufgebot haben. Kurios: Großschanzen-Sieger Jörgen Graabak wäre bei dieser Regel in Peking 2022 nicht einmal dabei gewesen.