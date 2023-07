Jugendliche wollen bessere Öffis und Trampolinpark

Beim Lokalaugenschein am Almkanal ist die Kürzung von 40.000 Euro für das 5020-Festival, die der Stadtsenat im Mai beschlossen hat, kein Thema: Die Befragten nutzen das Angebot sowieso kaum. Dafür ist es ihnen wichtig, fortgehen zu können und mit den Öffis auch wieder nach Hause zu kommen. „Die Busse sollten weiter rausfahren und in der Nacht öfter“, sagen die Studenten Noah, Daniel, Sophie und Magdalena. Hauptsächlich bewegen sich Studenten und Schüler mit den Öffis fort, zeigt der neueste Jugendreport. Aber es sei schwierig, in der Stadt zu feiern, so die Studenten: „Über coolere Clubs mit weniger Schülern würden wir uns nicht beschweren.“