Schnellsten Feuerwehrleute kommen aus Trattenbach

Löschangriff in Rekordzeit! Mehr als 10.000 Teilnehmer in 1200 Bewerbsgruppen kämpften am vergangenen Wochenende um die begehrten Leistungsabzeichen in Bronze und Silber. Am Sonntag endeten in Leobersdorf im Bezirk Baden dann die 71. niederösterreichischen Landesfeuerwehrleistungsbewerbe.