Welt- und Europameister hängt Schuhe an den Nagel!

„Mit großer Trauer ist es für mich an der Zeit, meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen“, schrieb Fabregas zu einem Video, das etliche Ausschnitte seiner Karriere zeigt. „Von meinen ersten Tagen bei Barca, Arsenal, noch einmal Barca, Chelsea, Monaco und Como werde ich sie alle schätzen. Vom Gewinn der Weltmeisterschaft und der EM bis hin zum Gewinn von allem in England und Spanien und fast allen europäischen Trophäen war es eine Reise, die ich nie vergessen werde.“