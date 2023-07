Wenn der Klopeiner See zwei Tage lang „brennt“

Gaukler und Musikanten ziehen schon am kommenden Donnerstag auf der Promenade am Klopeiner See ihre Runden. Sie läuten ab 18.30 Uhr das wohl größte Seefestival Österreichs ein. Heuer wird „See in Flammen“ ganz besonders gefeiert. Die „Dance Industry“, eine „Fiesta Latina“, eine „Cocktail Night“, Kinderanimation und feine Kulinarik locken Gäste und Einheimische nach St. Kanzian. Für Musikfreunde spielen Die Kaiser, Volxpower sowie Udo Wenders.