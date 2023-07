Moped gegen Auto: Zwei Mädchen schwer verletzt

Die Autolenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zur Kollision zwischen dem Moped und dem Auto. Das Moped wurde gelenkt von einer 15-Jährigen, am Sozius saß ein gleichaltriges Mädchen. Beide zogen sich beim Unfall schwere Verletzungen an den Beinen zu und wurden mit Rettungshubschraubern in die Grazer Kinderklinik geflogen. Laut Polizei konnten sie bislang nicht zum Unfallhergang befragt werden.