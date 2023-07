Förderprogramm als „Erfolgsrezept“ für Wirte

Betriebe am Land stärken

Das Land hat jetzt auf diese Schwierigkeiten reagiert und greift all jenen ab sofort mit dem Förder-Programm „Erfolgsrezepte“ unter die Arme, die vorhaben, ihr Unternehmen mit Investitionen zu attraktiveren. Diese Unterstützung soll vor allem Betriebe am Land stärken: „Einzigartige Spezialitäten, die hohe Qualität der Produkte und die steirische Gastfreundschaft zeichnen unsere Betriebe aus. Mit dem Förderprogramm setzen wir Impulse für heimische Unternehmen, die proaktiv ihre Zukunft gestalten wollen“, erklärt Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).