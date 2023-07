Minister blockiert MRT-Geräte in drei Spitälern

Böse Überraschung für Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) und damit auch für Oberösterreich: In einer wichtigen Sitzung am Freitag in Wien (Bundeszielsteuerungskommission für das Gesundheitswesen) ist ein Antrag auf Beschaffung von drei zusätzlichen MRT-Großgeräten für Oberösterreich von Bundesminister Rauch abgelehnt worden - aus vorgeblichen Formalgründen.