Videoüberwachung: Müllcontainer im Blick

Immer öfter müssen in der Hauptstadt zusätzliche Entsorgungstrupps ausrücken. Zusätzlich zu den hygienischen Problemen, sind die dadurch entstehenden erhöhten Kosten und vermehrter Arbeitsaufwand die Folgen. Durch das Abladen des Unrates, speziell bei Glascontainern, entsteht aber nicht nur Geruchsbelästigung, die speziell wegen geöffneter Fenster der Anrainer wahrgenommen wird, viel schlimmer ist die Tatsache, dass es Ratten und Ungeziefer anzieht. Dazu wird sehr rücksichtslos zu jeder Tages- und Nachtzeit Glas entsorgt, was viele Anwohner, aufgrund des Lärms beim Einwerfen in den Container, um den Schlaf bringt.