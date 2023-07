Himmlischer Appell, um Teufelskirche zu retten

Starke Ähnlichkeit mit Schönbrunner Pavillon

Was das Gebäude der Windhagschen Stipendienstiftung des Landes so besonders macht: Der Kaiserpavillon von Kaiser Franz Stephan in Schönbrunn ist beinahe identisch gestaltet. Der war so ausgerichtet, dass jeweils am Geburtstag seiner Gattin Maria Theresia der Pavillon von der Sonne erleuchtet wurde. Zappe: „Die Teufelskirche könnte auch ein magisches touristisches Dreieck mit der Ruine und dem Stausee Dobra bilden.“