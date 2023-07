Steirische Polizei jagt den Wettcafé-Räuber

Mit einem silbernen Messer (Klingenlänge rund 20 Zentimeter) in der Hand überfiel am 12. Juni 2022 gegen 13.40 Uhr ein Unbekannter ein Wettcafé in der Kärntner Straße. Damit bedrohte er den Kellner, forderte Geld und flüchtete anschließend zu Fuß. Eine Alarmfahndung verlief bis jetzt negativ. Die Staatsanwaltschaft Graz hat nun die Veröffentlichung der Lichtbilder angeordnet.