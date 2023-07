Prost! Hier genießt Pink ein Glaserl in der Wachau

Seit ein paar Tagen bereits weilt US-Star Pink mit ihrer ganzen Familie in Österreich. Anlass sind ihre beiden Konzerten im Wiener Ernst-Happel-Stadion am Wochenende. In dieser kurzen Zeit erlebte sie 1,63-Meter-Powerfrau einiges. Vom Fahrraddiebstahl (die Räder ihres Mannes Carey Hart und ihrem Sohn Jameson wurde im Prater gestohlen), über diverse Sightseeing-Ausflüge war da eigentlich fast alles dabei. Was aber keiner wusste, die 43-Jährige entdeckte auch ihre Liebe zum österreichischen Wein.