Reuttes Elektro-Carsharing ist einzigartig

„Ein bewegender Moment für mich“

„Unser System für das Mieten eines E-Autos mit einem Autohaus als Partner ist einzigartig“, so Reuttes Marktchef und Mitinitiator Günter Salchner stolz, „dies ist ein bewegender Moment für mich. Und hoffentlich auch im übertragenen Sinne für unsere Bürger, die sich nun überlegen können, ob sie das Zweitauto immer noch brauchen.“ In den vier genannten Gemeinden wird also ab sofort ein gehobenes Modell eines Elektro-VW mit dem Namen „Ferni“ stehen, den jeder für eine beliebige Zeit mieten kann. Auch ein Elektro-VW-Bus steht zur Auswahl. Der Weg bis zur Abfahrt sei sehr einfach. Schweiger: „Alles läuft über das Handy und die ,Ferni’-App. Einmal mit Führerschein registrieren, reservieren und losfahren.“