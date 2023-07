Dieser Star soll nach Golling kommen

Neu sind in diesem Jahr aber nicht nur die meisten Akteure auf der Bühne. Nur wenige Schritte davon entfernt, stellt erstmals Künstler Alexander Steinwendtner eine Auswahl seiner Werke aus. Kuratiert wurde die Ausstellung, die Schriftbilder in antiker Tusche, Skulpturen und Stehlen zeigt, von der Galerie Frey. „Das Projekt ist schon letztes Jahr während einer Charity-Aktion auf der Burg Golling entstanden. Damals habe ich Arbeiten für die Versteigerung zur Verfügung gestellt. Jetzt wurde ich eingeladen auszustellen“, so Steinwendtner.