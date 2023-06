Salzburg feiert Sieg im ersten Test

Über 500 Zuschauer in St. Johann wollten sich die Chance nicht nehmen lassen, dem österreichischen Serienmeister auf die Beine zu schauen. Und wer aufgrund des großen Andrangs zu spät zum Spiel kam, der hat vermutlich die ersten beiden Tore gar nicht gesehen. Denn schon nach fünf Minuten gingen die Bullen durch ein Eigentor in Führung, kurze Zeit später traf Neuzugang Petar Ratkov per Kopf zum 2:0.