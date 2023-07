Corona-Bilanz: Von Null auf eine Million Fälle

Lange ist es her, da war ein damals 80-jähriger Puchenauer auf Skiurlaub in Südtirol. Als er am 29. Februar 2020 zurück nach Hause kam, fühlte er sich krank. Fünf Tage später war dann klar, weshalb: Ein Corona-Test schlug an. Die Pandemie war mit seinem ersten Patienten nun auch in Oberösterreich angekommen.