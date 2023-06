Abschied bei „The Witcher“ ++ Horrorflug mit Elba

Diese Woche wirds abenteuerlich: Indiana Jones ist zurück! Pünktlich zum Kinostart von „Indiana Jones udn das Rad des Schicksals“ gibts ein Interview mit Bösewicht Mads Mikkelsen in dem er verrät, dass mit seiner Rolle beim berühmten Abenteuerfilm ein Kindheitsraum wahrgeworden ist. Außerdem geht es um das Fantasy-Highlight der Woche: Teil eins von der dritten Staffel von „The Witcher“ ist nun zu sehen. Bei „Stream On“ gibts alle Infos rund um die letzten Folgen mit Henry Cavill in der Rolle. Und es wird actionreich mit „Hijack“: Idris Elba versucht darin fast sieben Stunden lang bei der Entführung eines Flugzeuges die Situation vor einer Eskalation zu bewahren und die Menschen an Bord zu retten.