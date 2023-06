Wimbledon-Auslosung ++ Formel 1 in Spielberg

Österreichs Tennis-Asse haben attraktive Auftaktlose in Wimbledon, die Formel 1 gastiert dieses Wochenende in Spielberg und Österreichs Skispringer räumen bei den European Games ordentlich ab - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 30. Juni.