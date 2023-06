„Wir müssen Gewalt zeigen, um sie zu verhindern“

Neu Kampagne soll ermutigen, Hilfe zu holen

Doch so gut das Hilfsangebot in der Steiermark auch ist, es gibt weiter Problemfelder: „Frauen bleiben immer noch zu lange in Gewaltbeziehungen, weil sie keinen Ausweg sehen“, sagt Gosch. Aus diesem Grund startet das Land Steiermark eine Kampagne: „Schlampe ist kein Kosename“ steht da etwa auf einem Plakat und man sieht ein Frauengesicht mit blauen Flecken.