Niederösterreich bildet Einsatzkräfte der UNO aus

Teilnehmer aus vielen Nationen

Fünf Damen und 13 Herren von acht verschiedenen Standorten der Vereinten Nationen in Europa, Asien und Afrika nahmen an dem zehntägigen Lehrgang teil. Diese in Englisch abgehaltene Grundschulung umfasste Theorie und Praxis und beinhaltete beispielsweise die Themen Gefahren im Einsatz, persönliche Schutzausrüstung, Geräte- und Knotenkunde sowie die Ausbildung zum Atemschutzträger. Nach dem Unterricht im Lehrsaal wurden die vermittelten Inhalte unter realitätsnahen Bedingungen gleich in der Praxis geübt. Die Bedeutung dieser Kooperation zwischen der UNO und unseren Florianis wurde auch durch den Besuch von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landeskommandant Didi Fahrafellner unterstrichen.