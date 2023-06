Alles neu! Wohnungen zu mieten

Leben wie in Amsterdam und doch mitten in Wien. Das HOUSE OF BRICKS in Meidling erinnert an den allseits bekannten Backsteinstil aus dem Norden. Genau hier können auch Sie sich bald einquartieren, wenn Sie wollen. Hier erwarten Sie noch die letzten verfügbaren Wohnungen. Eine davon ist eine feine Mietwohnung bestehend aus 2 Zimmern und insgesamt knapp 48m² Wohnfläche. Die Neubauimmobilie besticht durch die ruhige Lage und exzellente Anbindung dank der Nähe zum Meidlinger Bahnhof. Im Innenbereich stößt man auf viel Weiß, helle Elemente, eine Markenküche von EWE und natürliche Materialien. Schutz vor Sonne und Hitze bieten Außenrollos und eine integrierte Klimaanlage. Die Raumaufteilung sieht wie folgt aus: Vorraum mit genug Platz für Garderobe, Wohnküche, Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, separates WC, Abstellraum und ein südseitiger Balkon. Ein gut durchdachtes Wohnkonzept für mehr Lebensqualität für alle, die danach suchen.