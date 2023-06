Zwei Motorradfahrer (19 und 55) schwer gestürzt

55-Jähriger in Hellmonsödt verunfallt

Auch in Hellmonsödt krachte es Donnerstagabend heftig. Am Unfall beteiligt waren ein 75-jähriger Pkw-Lenker aus Schenkenfelden und ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Reichenau. Der Ältere fuhr Richtung Reichenau, wollte in Oberaigen links abbiegen. Da kam ihm der 55-Jährige auf seinem Motorrad entgegen und es kam zur Kollision.