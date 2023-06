Schlag gegen Bandidos ++ Putins Doppelgänger?

Großer Erfolg für die Polizei: Am Montag gelang einer Sondereinheit ein bedeutender Ermittlungserfolg gegen Mitglieder des berüchtigten Bandidos Motorcycle Clubs, die versuchten, ihr kriminelles Netzwerk in Österreich auszubauen. Und: Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland am Wochenende soll sich Präsident Wladimir Putin unters Volk gemischt haben. Der Machthaber gibt sich außergewöhnlich volksnah, nimmt sich Zeit, spricht mit den Menschen, lässt sich umarmen und sogar küssen. Kann es denn wirklich Wladimir Putin sein? Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Donnerstag, dem 29. Juni, mit Stefana Madjarov.