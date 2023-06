Indiana Jones-Einblicke ++ Heißes Kalendershooting

Außerdem: Die Landwirtschaft zeigt sich wieder von ihrer schönsten Seite, und Megan Fox redet über ihre psychische Störung - wovon auch Tara Tabitha betroffen ist, wie sie erzählt. Die Duftstars-Gala ging mit Stars wie Anna Veith oder Amira Pocher in Wien über die Bühne - nicht nur, dass es im Palais Ferstel somit wunderschöne Outfits zu sehen gab, die Promis haben uns auch verraten, wen oder was sie gar nicht riechen können. Sehen Sie alle Highlights der Woche in der Adabei Prime, präsentiert von krone.tv Moderatorin Birgit Waldsam.