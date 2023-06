Österreichs Gasspeicher zu über 80 Prozent voll

Gaspreis wieder deutlich gesunken

Mitte Juni wurde der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zeitweise über 46 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Seit diesem Hoch ist der Gaspreis wieder deutlich gefallen. Der Terminkontrakt TTF wurde am Donnerstag bei 32,75 Euro je MWh gehandelt.