Wende um Sabitzer? Jetzt kommt Barca ins Gespräch

Bahnt sich da etwa ein Überraschungs-Transfer an? ÖFB-Star Marcel Sabitzer kehrt am Freitag offiziell zum FC Bayern zurück, nachdem seine Leihe bei Manchester United endet. Einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister gilt als unwahrscheinlich. Nun soll offenbar der FC Barcelona an Sabitzers Dienste interessiert sein.