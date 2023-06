Mit der „Krone“ Kunstgeschichte hautnah erleben

Erleben Sie die faszinierende Welt von Alma Mahler und Oskar Kokoschka in dem mitreißenden Liebesdrama „Alma & Oskar“ (ab 7.7. im Kino), und tauchen Sie ein in die kulturelle Vielfalt des Leopold Museums! Mit der „Krone“ haben Sie die Chance, Kinotickets für „Alma & Oskar“, die auch heute noch als wesentlicher Teil der österreichischen Kunstgeschichte gelten, zu gewinnen. Eintritte in das Leopold-Museum gibt es für ein paar besonders glückliche Gewinner noch dazu!