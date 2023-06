Paukenschlag! ÖFB-Teamstar wechselt zur AS Roma

Fußball-Österreich darf sich über ein weiteres Aushängeschild in Italien freuen: Neben Marko Arnautovic, Stefan Posch oder Flavius Daniliuc bei den Herren gibt es mit Laura Feiersinger auch aufseiten der Damen wieder eine Legionärin bei einem Italo-Topklub! Die 30-jährige Salzburgerin wechselt nach 12 Jahren in Deutschland zur AS Roma …