Salzburgerin glänzte bei der Teqball-Premiere

Die Salzburgerin holte mit Siegen gegen Anastasija Lemajic (Ser) und Antonija Vranic (Kro) Rang zwei in ihrer Vorrunden-Gruppe und schaffte es so ins Viertelfinale. Einzig die Ungarin Zsanett Janicsek war beim ersten Teqball-Auftritt bei Europaspielen eine Nummer zu groß. „Es war nicht leicht, ich war ordentlich nervös. Außerdem herrschen hier ungewohnte Bedingungen“, sprach sie den Umstand an, dass bei den Europaspielen am Krakauer Hauptplatz outdoor gespielt wird.