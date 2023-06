Salzburgerin bei Premiere Teqball-Botschafterin

Trendsport Teqball – der Mix aus Fußball und Tischtennis feierte vor zehn Jahren in Ungarn seine Geburtsstunde. Und erobert seither die Fußballwelt um Messi, Neymar und Co., hat Millionen Social Media-Fans. Jetzt sorgt die erste Teilnahme bei den Europaspielen in Krakau für den nächsten Meilenstein.