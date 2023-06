Wanderer auf 3040 Metern in Schneefeld gefangen

Die vier Deutschen im Alter zwischen 29 und 58 Jahren waren im Zuge einer mehrtägigen Wanderung entlang des Berliner Höhenweges in den Zillertaler Alpen am Dienstag von der Alpenrosenhütte über das Schönbichler Horn in Richtung des Furtschaglhauses unterwegs. Beim Abstieg in Richtung des Furtschaglkares passierte es dann!