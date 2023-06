Aus für Gipfelkreuze? „Angriff auf unsere Kultur“

ÖVP kritisiert ÖAV-Chef scharf

Heftige Reaktionen kamen dazu vonseiten der ÖVP - und sie fielen geballt und mitunter scharf aus. Am schärfsten formulierte der schwarze Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser: „Dies ist ein völlig unnötiger Angriff auf die Tiroler Kultur und zugleich auch tourismusschädigend“. Die Gipfelkreuze seien für viele Gäste untrennbar mit Bergerlebnissen verbunden und gehörten daher zum Höhepunkt zahlreicher Wanderungen und damit zum Urlaub in Tirol. „Die Argumente Ermacoras gehen völlig ins Leere - weder das Argument der Erschließung, noch jenes der Sicherheit rechtfertigen diese Aussagen“, so Walser.