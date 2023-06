Aus für Motoren-Werk in Wien-Aspern: 300 Jobs weg

Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft des Werkes sind nicht mehr gegeben, so Stellantis. „Die Produktion läuft daher in den nächsten Monaten aus, der genaue Termin wird noch in Abstimmung mit dem Betriebsrat festgelegt. In den kommenden Wochen wird für die rund 300 Mitarbeiter auch ein umfassender Sozialplan ausgearbeitet“, bestätigt Unternehmenssprecher Christoph Stummvoll.