Letzten Jahre des ewigen Eises sind angebrochen

Im Vorjahr war es besonders schlimm: Die Mittelzunge ging um rund 25 Meter zurück, der Eispanzer schmilzt auch in der Höhe. „Zuerst geht die Höhe zurück, dann zieht er sich in der Länge zurück“, erklärt Reingruber. Im Vorjahr kamen mehrere Faktoren - frühe Hitze, Niederschlag, Saharastaub, etc. - zusammen und nahmen dem Gletscher nicht nur den Schnee und damit die Schutzschicht der aktuellen Saison, sondern fraßen auch die Rücklagen von bis zu fünf Jahren weg.