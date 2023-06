„Märchen-Aufsteiger“ präsentiert ersten Neuzugang

Der irische Nationalspieler erzielte in der vergangenen Saison neun Tore und steuerte vier Vorlagen in 42 Pflichtspielen bei. Über die Ablösesumme und die Vertragsdauer ist nichts bekannt. „Ich freue mich, jetzt Spieler der Premier League zu sein, weil ich in den letzten fünfeinhalb Jahren vom FC Limerick und der irischen Liga bis zum FC Luton Town nun in der Premier League gekommen bin. Mein ehemaliger Trainer sagte zu mir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, bei 1:200.000 liegt - ich schätze, ich bin derjenige“, so Ogbene zu seinem Wechsel.