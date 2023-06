Wien: Kein OP-Termin für erkranktes Kind (5)

Nun doch OP in öffentlichem Krankenhaus

Statt der „privaten Lösung“ hat sich nun doch ein öffentliches Spital in Niederösterreich gefunden, wo das Kind operiert werden soll. An dieses hatten sich die Eltern in ihrer Verzweiflung ebenfalls gewandt. Dort gibt es nun schon Anfang Juli einen OP-Termin für Laura. Die Wartezeit dort hat übrigens zwei Monate betragen.